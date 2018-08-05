توفي بتاريخ 7 / 5 /2018 الملازم حسين بركات من القوات الجوية – قاعدة حامات الجوية إبن العميد الركن يوسف بركات من منطقة الجنوب.

ينقل الجثمان بتاريخ 8 / 5 /2018 الساعة 9.00 من المستشفى العسكري المركزي إلى بلدة يحمر – الشقيف، حيث يقام المأتم بالتاريخ نفسه عقب صلاة الظهر ويوارى الثرى في جبانة البلدة المذكورة.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وطيلة أيام الاسبوع في منزل العميد الركن بركات الكائن في البلدة المذكورة.