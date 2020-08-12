المهمات المنفذة بتاريخ 12/8/2020 من قبل غرفة الطوارئ المتقدمة

الخميس, 13 آب 2020
  • توزيع 18 حصة غذائية مقدمة الى غرفة الطوارىء المتقدمة.
  • توزيع 500 وجبة ساخنة بالتنسيق مع الصليب الاحمر اللبناني على العسكريين الذين كانوا يساعدون في عملية إزالة الركام.
  • إخلاء وعزل 4 مباني مهددة بالسقوط بواسطة عناصر شرطة بلدية بيروت.
  • توجيه جرّافة صغيرة عدد 4 و بيك آب عدد 5 الى أماكن بحاجة لإزالة الردم.
  • إجتماع مع SOS Attitude بموضوع تقديم 4 خيم مساعدة وتسليمهم الى الصليب الأحمر اللبناني.
  • إجتماع مع جمعية الاستقلال لتقديم أدوية ووجبات طعام من خلال مراكز منتشرة في بيروت.
  • إجتماع مع جاد الريس لتقديم فريق من المتطوعين للعمل في كافة المجالات والتبليغ عن حاجتهم الى خيمة في نقطة التجمع.
  • إجتماع مع ممثلين مؤسسة محمد شعيب  لاطلاق Application الخريطة الوطنية الالكترونية لتنسيق الأعمال التطوعية في لبنان.
  • إجتماع مع طوني الحويك, ممثل وحدة ادارة الكوارث لتأمين مخازن مهندسين Platform للمساعدات ورفع تقرير الانجازات اليومية.
  • إجتماع مع ممثلين جمعية مهندسون متطوعون  لتقديم استشارات هندسية و تصاميم و دراسات هندسية واعادة الترميم, ايضا بموضوع ترميم الحالات الضرورية.
  • إجتماع مع ممثل لجنة الانقاذ الدولية IRC بموضوع مساعدات مالية واعادة اعمار.
  • إجتماع مع الأب عبود ممثل كاريتاس بموضوع تقديم مساعدات مالية لاعادة اعمار وترميم الأبنية المتضررة.
  • إجتماع مع علي أمهز و حسين العربي و خليل أمهز ممثلين Lebanese Emergency Unit بموضوع تقديم مساعدة في كافة الخدمات اللوجستية و متطوعين.
  • إجتماع مع ممثلين جمعية قصر الطهاة بموضوع وضع مخطط لبناء مطبخ ميداني.
  • إجتماع مع الجمعية النسائية الديموقراطية بموضوع عرض تقديم مساعدات مختلفة في قطاعات تحددها الغرفة : مواد بناء , برادات , غسالات , مواد غذائية , أدوية و غيرها
  • إجتماع مع Une ONG pour la vie (uneongpourlavie@gmail.com) بموضوع عرض لتقديم مشروع تحلية مياه البحر الى مياه صالحة للشرب و عرض لتقديم 100 بيت من الخشب (يمكن بنائها في 4 أسابيع)
  • إجتماع مع Interos جوي آن سمعان بموضوع إمكانية تقديم مواد تنظيف و امكانية تقديم فرق متخصصة لحماية و ترميم البيوت