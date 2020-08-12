المهمات المنفذة بتاريخ 12/8/2020 من قبل غرفة الطوارئ المتقدمة
الخميس, 13 آب 2020
- توزيع 18 حصة غذائية مقدمة الى غرفة الطوارىء المتقدمة.
- توزيع 500 وجبة ساخنة بالتنسيق مع الصليب الاحمر اللبناني على العسكريين الذين كانوا يساعدون في عملية إزالة الركام.
- إخلاء وعزل 4 مباني مهددة بالسقوط بواسطة عناصر شرطة بلدية بيروت.
- توجيه جرّافة صغيرة عدد 4 و بيك آب عدد 5 الى أماكن بحاجة لإزالة الردم.
- إجتماع مع SOS Attitude بموضوع تقديم 4 خيم مساعدة وتسليمهم الى الصليب الأحمر اللبناني.
- إجتماع مع جمعية الاستقلال لتقديم أدوية ووجبات طعام من خلال مراكز منتشرة في بيروت.
- إجتماع مع جاد الريس لتقديم فريق من المتطوعين للعمل في كافة المجالات والتبليغ عن حاجتهم الى خيمة في نقطة التجمع.
- إجتماع مع ممثلين مؤسسة محمد شعيب لاطلاق Application الخريطة الوطنية الالكترونية لتنسيق الأعمال التطوعية في لبنان.
- إجتماع مع طوني الحويك, ممثل وحدة ادارة الكوارث لتأمين مخازن مهندسين Platform للمساعدات ورفع تقرير الانجازات اليومية.
- إجتماع مع ممثلين جمعية مهندسون متطوعون لتقديم استشارات هندسية و تصاميم و دراسات هندسية واعادة الترميم, ايضا بموضوع ترميم الحالات الضرورية.
- إجتماع مع ممثل لجنة الانقاذ الدولية IRC بموضوع مساعدات مالية واعادة اعمار.
- إجتماع مع الأب عبود ممثل كاريتاس بموضوع تقديم مساعدات مالية لاعادة اعمار وترميم الأبنية المتضررة.
- إجتماع مع علي أمهز و حسين العربي و خليل أمهز ممثلين Lebanese Emergency Unit بموضوع تقديم مساعدة في كافة الخدمات اللوجستية و متطوعين.
- إجتماع مع ممثلين جمعية قصر الطهاة بموضوع وضع مخطط لبناء مطبخ ميداني.
- إجتماع مع الجمعية النسائية الديموقراطية بموضوع عرض تقديم مساعدات مختلفة في قطاعات تحددها الغرفة : مواد بناء , برادات , غسالات , مواد غذائية , أدوية و غيرها
- إجتماع مع Une ONG pour la vie (uneongpourlavie@gmail.com) بموضوع عرض لتقديم مشروع تحلية مياه البحر الى مياه صالحة للشرب و عرض لتقديم 100 بيت من الخشب (يمكن بنائها في 4 أسابيع)
- إجتماع مع Interos جوي آن سمعان بموضوع إمكانية تقديم مواد تنظيف و امكانية تقديم فرق متخصصة لحماية و ترميم البيوت