المهمات المنفذة بتاريخ 13/8/2020 من قبل غرفة الطوارئ المتقدمة

الجمعة, 14 آب 2020

حضر الى غرفة الطوارئ وفد فرنسي من جمعية AAIP مؤلف من 4 أطباء. أرسلوا الى منطقة الأشرفية بمواكبة عنصر من حرس بيروت حيث قاموا بتقديم الدعم الطبي للأشخاص المصابين في المنطقة المذكورة.

اجتماع مع العميد المتقاعد عبدالله حوراني بشأن مسألة ترميم منازل متضررة.

اجتماع مع وفد فرنسي من فوج اطفاء مرسيليا حول موضوع تقديم مساعدات لفوج الاطفاء, سيارة اطفاء و سيارة اسعاف عدد 2 و جيب عدد 2 و سيارة معدات.

اجتماع مع شركة MAN لبحث تقديم ارض في منطقة مار مخايل المدور لاقامة مكاتب للمهندسين و الاستشاريين و تقديم الدعم لترميم المباني التراثية و تدعيمها.

اجتماع مع شركة Lebanon need حول تقديم مواد بناء لترميم و دعم الابنية التراثية.

اجتماع مع جمعية ابن الانسان تناول موضوع تقديم وجبات ساخنة لمدة شهر و ابواب مدخل خشب و باص للنقل مجانا داخل بيروت و 4 مولدات كهرباء 100 KVA و تامين صهاريج ماء للشرب واستعمال المستشفى الميداني النقال و امكانية اجراء مسح انساني.

اجتماع مع جمعية أورا حول تقديم مساعدات اجتماعية و انسانية.

اجتمع الساعة 14:00 مع عدد من أصحاب مكاتب الهندسة ودار الهندسة و نقابة المهندسين و ممثلين عن بلدية بيروت بالاضافة الى وفد منOCHA و UN-Habitat في غرفة الطوارئ المتقدمة مع ضباط الغرفة حيث اتفقوا على توحيد الجهود المبذولة لإنهاء المسح الهندسي لكامل البقعة المتضررة ووضع أسس واضحة لتزويد غرفة العمليات بكافة البيانات بشكل ملائم .

كما اتفق المجتمعون على الاجتماع بتاريخ 14/08/2020 الساعة 10.00 في نقابة المهندسين الطابق الاول لتزويد غرفة العمليات المتقدمة بالبيانات التي تم جمعها نتيجة كشفهم على المنطقة المنكوبة.