المهمات المنفذة بتاريخ 13/8/2020 من قبل غرفة الطوارئ المتقدمة
الجمعة, 14 آب 2020
- حضر الى غرفة الطوارئ وفد فرنسي من جمعية AAIP مؤلف من 4 أطباء. أرسلوا الى منطقة الأشرفية بمواكبة عنصر من حرس بيروت حيث قاموا بتقديم الدعم الطبي للأشخاص المصابين في المنطقة المذكورة.
- اجتماع مع العميد المتقاعد عبدالله حوراني بشأن مسألة ترميم منازل متضررة.
- اجتماع مع وفد فرنسي من فوج اطفاء مرسيليا حول موضوع تقديم مساعدات لفوج الاطفاء, سيارة اطفاء و سيارة اسعاف عدد 2 و جيب عدد 2 و سيارة معدات.
- اجتماع مع شركة MAN لبحث تقديم ارض في منطقة مار مخايل المدور لاقامة مكاتب للمهندسين و الاستشاريين و تقديم الدعم لترميم المباني التراثية و تدعيمها.
- اجتماع مع شركة Lebanon need حول تقديم مواد بناء لترميم و دعم الابنية التراثية.
- اجتماع مع جمعية ابن الانسان تناول موضوع تقديم وجبات ساخنة لمدة شهر و ابواب مدخل خشب و باص للنقل مجانا داخل بيروت و 4 مولدات كهرباء 100 KVA و تامين صهاريج ماء للشرب واستعمال المستشفى الميداني النقال و امكانية اجراء مسح انساني.
- اجتماع مع جمعية أورا حول تقديم مساعدات اجتماعية و انسانية.
- اجتمع الساعة 14:00 مع عدد من أصحاب مكاتب الهندسة ودار الهندسة و نقابة المهندسين و ممثلين عن بلدية بيروت بالاضافة الى وفد منOCHA و UN-Habitat في غرفة الطوارئ المتقدمة مع ضباط الغرفة حيث اتفقوا على توحيد الجهود المبذولة لإنهاء المسح الهندسي لكامل البقعة المتضررة ووضع أسس واضحة لتزويد غرفة العمليات بكافة البيانات بشكل ملائم .
كما اتفق المجتمعون على الاجتماع بتاريخ 14/08/2020 الساعة 10.00 في نقابة المهندسين الطابق الاول لتزويد غرفة العمليات المتقدمة بالبيانات التي تم جمعها نتيجة كشفهم على المنطقة المنكوبة.