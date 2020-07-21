المهمات المنفذة بتاريخ 15 / 8 /2020 من قبل غرفة الطوارئ المتقدمة

الأحد, 16 آب 2020

- اجتماع مع OCHA تناول البحث سبل تنسيق الجهد مع مختلف NGOS وغرفة الطوارئ المتقدمة، وتطرق إلى موضوع تعميم المحافظ حول التراخيص.

- اجتماع مع وفد برازيلي (يمثل الحكومة) بحث موضوع تقديم مساعدة تقنية، في مجالات الصحة و البيئة.

- اجتماع مع تجمع جمعيات uniting lebanon تمحور حول تقديم المساعدات الصحية و ترميم الأبنية.

- اجتماع مع منظمة Lions تناول موضوع ترميم منازل متضررة، وتخصيص قطاع للمنظمة للمساهمة بالترميم البدئي.

- اجتماع مع وفد من وزارة الداخلية تم خلاله التنسيق في كيفية ضبط موضوع المساعدات المقدمة.

- اجتماع مع الراهبة أنياس بخصوص ترميم شوارع وأبنية متضررة، وتخصيصها بقطاع لتساهم بالترميم البدئي.

- تأمين 300 حصة غذائية لمتطوعين يعملون داخل القطاع.

- التنسيق مع 6 مجموعات من المتطوعين و توزيعها على قطيعات للمساعدة في إزالة الركام.