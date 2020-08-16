المهمات المنفذة بتاريخ 16/ 8/ 2020 من قبل غرفة الطوارئ المتقدمة
الاثنين, 17 آب 2020
- اجتماع مع OCHA/UNICEF يأتي استكمالاً لاجتماعات تمحورت حول تقديم مساعدات اليونيسف في مجالات التعليم واستعادة الخدمات الاساسية وحماية الأطفال.
- اجتماع مع كاريتاس لبنان بحث مسألة تأمين الشقق وتجهيز البيوت من الداخل: فرش وأدوات مطبخ وتركيب زجاج.
- إرسال 30 متطوعاً لمساعدة مركز CIMIC في البيال على توضيب الحصص الغذائية.
- البدء بتدعيم بعض المنازل بالتنسيق مع مهندسين من بلدية بيروت وبعض المنظمات غير الحكومية لمنع انهيارها.
- توجيه 150 متطوعاً من الجالية السودانية إلى منطقة الصيفي والجميزة والأشرفية للمشاركة في عمليات إزالة الركام ومدّهم بالدعم اللوجستي المناسب.