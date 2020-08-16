المهمات المنفذة بتاريخ 16/ 8/ 2020 من قبل غرفة الطوارئ المتقدمة

صوَر
الاثنين, 17 آب 2020
  • اجتماع مع OCHA/UNICEF يأتي استكمالاً لاجتماعات تمحورت حول تقديم مساعدات اليونيسف في مجالات التعليم واستعادة الخدمات الاساسية وحماية الأطفال.
  • اجتماع مع كاريتاس لبنان بحث مسألة تأمين الشقق وتجهيز البيوت من الداخل:  فرش وأدوات مطبخ وتركيب زجاج.
  • إرسال 30 متطوعاً لمساعدة مركز CIMIC في البيال على توضيب الحصص الغذائية.
  • البدء بتدعيم بعض المنازل بالتنسيق مع مهندسين من بلدية بيروت وبعض المنظمات غير الحكومية لمنع انهيارها.
  • توجيه 150 متطوعاً من الجالية السودانية إلى منطقة الصيفي والجميزة والأشرفية للمشاركة في عمليات إزالة الركام ومدّهم بالدعم اللوجستي المناسب.