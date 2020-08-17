المهمات المنفذة بتاريخ 17 / 08 / 2020 من قبل غرفة الطوارئ المتقدمة

الثلاثاء, 18 آب 2020

- اجتماع مع جمعية تواصل وجمعية الرحمة بحث موضوع تقديم مواد غذائية، مواد تنظيف، كمامات، إزالة الردم ووجبات طعام.

-اجتماع مع جمعية التضامن الدرزية حول موضوع تقديم مساعدات غذائية، أدوية، فرش وبطانيات.

-اجتماع مع جمعية عطر الأرز تناول موضوع تقديم مساعدة في رفع الأنقاض، تقديم الأدوية، وجبات غذائية، وترميم .

-اجتماع مع البنك الدولي عرض مسألة طلب معلومات تقديرية عن حجم الأضرار ليصار الى مقاطعتها مع المعلومات التي بحوزتهم لتقدير حجم الأضرار المادية.

-اجتماع مع Human Concern International Lebanon بهدف تأمين متطوعين للمساعدة في تنظيف الشوارع والمنازل، تأمين حصص غذائية، تأمين First Aid Kits.

-اجتماع مع جمعية كن إيجابي COP لتأمين 70 متطوع للمساعدة، تأمين مواد غذائية وثياب.

-اجتماع مع مندوبة من وزارة التربية تناول مسألة قيام الوزارة بمسح وتقييم أولي للمدارس الخاصة والثانوية والجامعة اللبنانية، وكيفية تواصل بين الوزارة وجمعيات بإمكانها تقديم laptops وتجهيزات للمدارس الرسمية للتعلم عن بعد، طلب خيم أو أماكن لتعليم التلاميذ لحين الانتهاء من ترميم المدارس، تجهيز المدارس غير المتضررة لإيواء الأشخاص الذين فقدوا منازلهم، ورغبة الطلاب بالتطوع للمساعدة.

-اجتماع مع جمعية Samaritan`s Purse لتقديم مساعدات طبية وتجهيز مستوصف متنقل.

-اجتماع مع جمعية Home حول موضوع إستلام كمامات من كندا.

-إجتماع مع UN OCHA لتنسيق وتقييم الحاجات والطلبات.

-اجتماع مع شركة السبع للاسمنت حول موضوع تقديم مساعدات 5 أكياس ترابة لكل منزل متضرر.

-اجتماع مع جمعية بحب With love لتقديم مساعدات طبية ومؤونة وثياب ومتطوعين.

-اجتماع مع وفد من نقابة المحامين بحث تقديم مساعدات في مختلف المجالات وخاصة تركيب زجاج وأبواب للمنازل المتضررة.

-توزيع 70 حصة غذائية في منطقة الأشرفية – الجعيتاوي.

-توزيع 50 حصة غذائية في كنيسة سيدة البشارة الأشرفية.

-توزيع 20 حصة غذائية قدمت مباشرة الى غرفة الطوارئ المتقدمة.

-توزيع 230 متطوع على قطيّعات للعمل على إزالة الركام بمؤازرة دوريات وعناصر من شرطة بلدية بيروت.