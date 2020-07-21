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المهمات المنفذة بتاريخ 22 / 08 / 2020 من قبل غرفة الطوارئ المتقدمة
الأحد, 23 آب 2020
- اجتماع مع كل الجمعيات والمنظمات غير الحكومية العاملة تحت إشراف غرفة الطوارئ المتقدّمة في جامعة ال USJ:
- حضر الاجتماع 149 جمعيّة غير حكومية، من بينها جمعيّات لبنانية وعالميّة.
- من أهم أهداف الاجتماع:
- شرح الوضع العام في لبنان من النواحي الاقتصاديّة والصحيّة والأمنيّة.
- التحديات والصعوبات التي تواجه غرفة الطوارئ في إدارة هذه الأزمة، والاقتراحات المقدّمة لمواجهتها.
- تعريف الحضور على آلية عمل غرفة الطوارئ وكيفية إدارة المساعدات المقدّمة لإيصالها بالشكل الصحيح الى المتضرّرين.
- توضيح كيفيّة التعاون والتنسيق بين هذه الجمعيّات والمنظمات وغرفة الطوارئ المتقدّمة بهدف الحصول على أفضل نتيجة ممكنة.
- تخلّل الاجتماع طرح عدّة أسئلة من الحضور والإجابة عنها من قبل الضباط المشاركين.
- كانت أجواء اللقاء إيجابيّة للغاية، كما أبدى جميع الحاضرين تعاونهم الكامل مع الجيش لإنجاح هذه المهمّة.
- بالتنسيق مع فوج الأشغال تم العمل على إزالة لوحات إعلانية تشكل خطراً على السلامة العامة في منطقة مار ميخائيل عن سطح بناء قرب تمثال المغتربين ومحيط محطّة شارل الحلو.