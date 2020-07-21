المهمّات المنفّذة بتاريخ 14 /8 /2020 من قبل غرفة الطوارئ المتقدمة

السبت, 15 آب 2020

اجتماع مع جمعية رابطة أبناء بيروت لبحث موضوع تقديم مساعدات غذائية، تقديم سيارات إسعاف من قبل شباب متطوعين، وإمكانية توزيع مساعدات إذا وُجدت.

اجتماع مع مكتب السيد حسن فضل الله للخدمات الاجتماعية تناول موضوع تقديم مساعدات صحية، ترميم منازل، وإمكانية القيام بعمليات مسح للمناطق المتضررة.

اجتماع مع جمعية تالية الخيرية لبحث قضية ترميم المنازل المتضررة في منطقة زقاق البلاط – الخندق الغميق.

اجتماع مع جمعية آفاق تناول مسألة توزيع مساعدات (أدوات كهربائية)، مساعفة وترميم منازل، وتقديم مساعدات نفسية.

اجتماع مع الوفد القطري لتنسيق العمل في قدوم فريق قطري للبدء بالمساعدة في الترميم والاعمار.

اجتماع في مبنى نقابة المهندسين ضمّ: نقابة المهندسين مصلحة الهندسة في بلدية بيروت دار الهندسة IOCC خطيب وعلمي وغيرها من شركات الهندسة



تمحور حول تزويد غرفة الطوارئ المتقدمة بجميع البيانات التي تمّ جمعها خلال عمليات المسح للمنطقة المنكوبة. على أن تقوم الغرفة المذكورة بحمع هذه البيانات علىGIS وتكلّف نقابة المهندسين إجراء كشف على الأبنية التي تعتبرها مهدّدة بالسقوط أو تشكل خطراً. ونتيجة الكشف ترفع نقابة المهندسين ملفاً كاملاً إلى غرفة الطوارئ المتقدمة ليصار إلى تكليف أحد المقاولين إجراء اللازم.