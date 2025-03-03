توفي بتاريخ ۲۰۲٥/۳/۳ النائب السابق اللواء الركن المتقاعد أنطوان سعد (٦۰۰۰۱۹) من ضباط الجيش اللبناني (عضو مجلس عسكري سابق).

يُنقل الجثمان بتاريخ ٢٠٢٥/٣/٥ الساعة ٩:٠٠ من مستشفى أوتيل ديو - بيروت إلى كنيسة السيدة للروم الأرثودكس - راشيا الوادي، حيث يُقام المأتم بالتاريخ نفسه الساعة ۱۳:۰۰ في الكنيسة المذكورة.

تُقبل التعازي قبل الدفن وبعده لغاية الساعة ۱۷:۰۰ وبتاريخ ٢٠٢٥/٣/٦ ابتداءً من الساعة ١١:٠٠ لغاية الساعة ۱۷:۰٠ في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، وبتاريخ ۲۰۲٥/۳/۷ ابتداءً من الساعة ۱۱:۰۰ لغاية الساعة ١٨:٠٠ في كنيسة مار نقولا للروم الأرثوذكس - الأشرفية، أو عبر الاتصال بابن شقيق الفقيد السيد جو سعد على رقم الهاتف الخلوي: ۷۱/۲۰۰۲۰۳.