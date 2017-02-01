"النفوس الكبيرة" جديد جان سالمه

نفسٌ كبيرة... لنفوس كثيرة

"من كـان هذا شأن نتاجه، حريّ به أن يُقراأ نتاجه ويعتزّ بشخصه جيوش قارئيه وجموع محبيه وعارفي مآثره الأدبية المميزة، إن من يتصفّح روايته هذه يعرف قميـتها. فيا حبذا لو وضعت في أيدي شبابنا على الخصوص واختيرت صفحات منها لتدريسها في معاهدنا العربية. فهي على جانب من الرقيّ، وعلى قدر من الإبداع. وهي تشبع نَهَم القارئ لأن صاحبها غزير المادة، ونتاجه مزهوّ بحلل الوصف الطريف الشـائق، يرسم دقائق الحياة بما وهبه الله من قدرة على التعبير عن كل ما يريد أن يعـبّر عنه من مـشاعر وانطباعات وشؤون". هذا ما جاء في مقدمة الدكتور جهاد نعمان لقصة الأديب جان سالمه الجديدة "النفوس الكبيرة". ويقول الشاعر موريس وديع النجار في مقدمة الغلاف: "قرأت النفوس الكبيرة فوجدتني أمام قاص ماهر، يعرف أصول اللعبة ودقائقها"...

"الـنـفوس الكـبيرة" قصـة كل فتاة أحبّت، وأصيـبت بالخـيبة في أعزّ أمانيها! قصـة الهوى، والعاطفـة الجيّاشة، والآمـال الضائعة! قصة الزوجة التي تفكّر بالخيانة، وتراود صـديق زوجها عن نفسه... إنها قصة حب جارف تتكرر فصول حوادثه في كل يوم، وتأخذ القارئ الى أجوائها المحمومة.



