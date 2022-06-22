توفي بتاريخ 21 / 6 / 2022 النقيب الإداري المتقاعد طنوس الشدياق من ضبّاط الجيش اللبناني.

ينقل الجثمان بتاريخ 23 / 6 / 2022 الساعة 9.00 من مستشفى سيدة المعونات - جبيل إلى كنيسة الحبل بلا دنس - القبيات، حيث يقام المأتم بالتاريخ ذاته الساعة 15.00، ويوارى الثرى في مدافن العائلة.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده إبتداءً من الساعة 12.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، أو عبر الإتصال على أحد رقمي الهاتف التالية:

- إبنة الفقيد السيدة لينا: 03/835515.

- إبنة الفقيد السيدة ميراي: 03/901310.