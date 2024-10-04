توفي بتاريخ ٢٠٢٤/٤/١٠ النقيب البحري المتقاعد أحمد عضام (٦٢٠٠٣٩) من ضباط الجيش اللبناني.

ينقل الجثمان بتاريخ ٢٠٢٤/٤/١٠ الساعة ١٢:٠٠ من مستشفى الجامعة الأميركية – الحمرا، إلى جامع الخاشقجي حيث يقام المأتم بالتاريخ نفسه الساعة ١٣:٠٠.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في منزله الكائن في الرملة البيضاء – بناية الصواف – الطابق الأول وبتاريخي ١١ و٢٠٢٤/٤/١٢ ابتداءً من الساعة ١٦:٠٠ لغاية الساعة ١٩:٠٠ في مركز خريجي الجامعة الأميركية – الوردية – الحمرا، أو عبر الاتصال بابنته السيدة هنا عضام على رقم الهاتف الخلوي: ٧١/٠٣٧٣٠٠.