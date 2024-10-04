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Published by lebarmy16 on أربعاء, 04/10/2024 - 12:55
توفي بتاريخ ٢٠٢٤/٤/١٠ النقيب البحري المتقاعد أحمد عضام (٦٢٠٠٣٩) من ضباط الجيش اللبناني.
توفي بتاريخ ٢٠٢٤/٤/١٠ النقيب البحري المتقاعد أحمد عضام (٦٢٠٠٣٩) من ضباط الجيش اللبناني.
ينقل الجثمان بتاريخ ٢٠٢٤/٤/١٠ الساعة ١٢:٠٠ من مستشفى الجامعة الأميركية – الحمرا، إلى جامع الخاشقجي حيث يقام المأتم بالتاريخ نفسه الساعة ١٣:٠٠.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في منزله الكائن في الرملة البيضاء – بناية الصواف – الطابق الأول وبتاريخي ١١ و٢٠٢٤/٤/١٢ ابتداءً من الساعة ١٦:٠٠ لغاية الساعة ١٩:٠٠ في مركز خريجي الجامعة الأميركية – الوردية – الحمرا، أو عبر الاتصال بابنته السيدة هنا عضام على رقم الهاتف الخلوي: ٧١/٠٣٧٣٠٠.
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Date:
الأربعاء, أبريل 10, 2024