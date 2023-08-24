إستشهد بتاريخ 23 / 8 / 2023 النقيب الطيار جوزيف حنا من القوات الجوية.

ينقل الجثمان بتاريخ 25 / 8 / 2023 الساعة 8,00 من المستشفى العسكري المركزي إلى كنيسة مار جرجس – دبل قضاء بنت جبيل حيث يقام المأتم بالتاريخ ذاته الساعة 16,00 في الكنيسة المذكورة.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في كنيسة مار جرجس – دبل وبتاريخي 26 و 27 / 8 / 2023 في منزل الفقيد الكائن في دبل وبتاريخ 30 / 8 / 2023 إبتداء من الساعة 14,00 ولغاية الساعة 19,00 في كنيسة مار تقلا - بقنايا.