توفي بتاريخ 27 / 10 / 2023 النقيب الطيّار المتقاعد يوسف لطيف (650005) من ضبّاط الجيش اللبناني.

يُنقل الجثمان بتاريخ 28 / 10 / 2023 الساعة 9.00 من مستشفى سرحال - الربوة - انطلياس، حيث يقام المأتم بالتاريخ ذاته الساعة 15.00 في كنيسة مار سركيس وباخوس - فتقا - كسروان - أدما.

تٌقبل التعازي قبل الدفن وبعده ابتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 19.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه وبتاريخ 29 / 10 / 2023 ابتداءً من الساعة 14.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون كنيسة مار روكز - الحازمية، أو عبر الإتصال على أحد رقمي الهاتف:

- السيّدة سلوى لطيف (زوجته):03/310242.

- السيّد هشام لطيف (إبنه):70/400732.