توفي بتاريخ 6 / 7 / 2023 النقيب المتقاعد الياس مرعب (850017) والد الرائد الشهيد سمير مرعب كلاهما من ضباط الجيش اللبناني.

ينقل الجثمان بتاريخ 7 / 7 / 2023 الساعة 9.30 من مستشفى هيكل – الكورة إلى كنيسة مار سمعان العامودي – كفور العربي – البترون، حيث يقام المأتم بالتاريخ ذاته الساعة 11.00 ويوارى الثرى في مدافن العائلة.