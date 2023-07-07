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Published by lebarmy16 on جمعة, 07/07/2023 - 07:57
توفي بتاريخ 6 / 7 / 2023 النقيب المتقاعد الياس مرعب (850017) والد الرائد الشهيد سمير مرعب كلاهما من ضباط الجيش اللبناني.
توفي بتاريخ 6 / 7 / 2023 النقيب المتقاعد الياس مرعب (850017) والد الرائد الشهيد سمير مرعب كلاهما من ضباط الجيش اللبناني.
ينقل الجثمان بتاريخ 7 / 7 / 2023 الساعة 9.30 من مستشفى هيكل – الكورة إلى كنيسة مار سمعان العامودي – كفور العربي – البترون، حيث يقام المأتم بالتاريخ ذاته الساعة 11.00 ويوارى الثرى في مدافن العائلة.
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Date:
الخميس, يوليو 6, 2023