توفي بتاريخ 3 / 9 / 2022 النقيب المتقاعد ايوب فرح من ضباط الجيش اللبناني.

ينقل الجثمان بتاريخ 4 / 9 / 2022 الساعة 7,30 من مستشفى KMC - حارة صخر – غزير إلى كنيسة مار جاورجويس – يارون – قضاء بنت جبيل، حيث يقام المأتم بالتاريخ ذاته الساعة 15,00، ويوارى الثرى في مدافن العائلة.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده إبتداءً من الساعة 11,00 ولغاية الساعة 17,00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، وبتاريخ 6 / 9 / 2022 إبتداءً من الساعة 15,00 ولغاية الساعة 19,00 في كنيسة قسطنطين – وهيلانة - البولسيه – جونيه، أو عبر الإتصال على أحد أرقام الهواتف التالية:

زوجته السيدة هند فرح: 70/056639.

إبنه السيد فرح فرح: 03/691516.

إبنته السيدة جيزيل فرح: 71/166044.

إبنته السيدة ريما فرح: 70/936959.

إبنته السيدة كلودين فرح:03/281765.