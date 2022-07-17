توفي بتاريخ 17 / 7 / 2022 النقيب المتقاعد بدر نعمان من ضباط الجيش اللبناني.

ينقل الجثمان بتاريخ 17 / 7 / 2022 الساعة 12,30 من منزله الكائن في بلدة تكريت – إلى الجامع الكبير – حيث يقام المأتم بالتاريخ ذاته الساعة 13,00، وتوارى الثرى في جبانة البلدة المذكورة.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في قاعة المسجد الكبير، وبتاريخي 18 و 19 / 7 / 2022 إبتداءً من الساعة 10,00 ولغاية الساعة 12,30، في المسجد المذكور أعلاه، أو عبر الإتصال على الأرقام التالية: