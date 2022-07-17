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Published by lebarmy12 on أحد, 07/17/2022 - 12:31
توفي بتاريخ 17 / 7 / 2022 النقيب المتقاعد بدر نعمان من ضباط الجيش اللبناني.
ينقل الجثمان بتاريخ 17 / 7 / 2022 الساعة 12,30 من منزله الكائن في بلدة تكريت – إلى الجامع الكبير – حيث يقام المأتم بالتاريخ ذاته الساعة 13,00، وتوارى الثرى في جبانة البلدة المذكورة.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في قاعة المسجد الكبير، وبتاريخي 18 و 19 / 7 / 2022 إبتداءً من الساعة 10,00 ولغاية الساعة 12,30، في المسجد المذكور أعلاه، أو عبر الإتصال على الأرقام التالية:
- زوجته السيدة خالديه إبراهيم: 70550844.
- إبنه السيد محمد نعمان: 03/385633.
- إبنه السيد ماهر نعمان: 03/699187.
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Date:
الأحد, يوليو 17, 2022