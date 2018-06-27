توفي بتاريخ 26 / 6 / 2018 النقيب المتقاعد بديع غازي من ضباط الجيش اللبناني.

ينقل الجثمان بتاريخ 27 / 6 / 2018 الساعة 10.30 من مستشفى هارون – الزلقا إلى كنيسة القديسين قبريانوس ويوستينا – الكائنة في بلدة بصرما - الكورة حيث يقام المأتم بالتاريخ ذاته الساعة 16.00.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده لغاية الساعة 19.00 وبتاريخ 28 / 6 / 2018 إبتداءً من الساعة 16.00 ولغاية الساعة 19.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه وبتاريخ 29 / 6 / 2018 إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون كنيسة القديس جاورجيوس للروم الأرثوذوكس - جديدة المتن - شارع الأنوار.