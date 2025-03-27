توفي بتاريخ ۲۰۲٥/٣/٢٥ النقيب المتقاعد بشاره أبو زيدان (۸۳۰٤۷۲) من ضباط الجيش اللبناني.

يُنقل الجثمان بتاريخ ۲۰۲٥/٣/٢٩ الساعة ١٣:٣٠ من المستشفى الحكومي في زحلة إلى كنيسة سيدة النياح أبلح، حيث يُقام المأتم بالتاريخ نفسه الساعة ١٥:٠٠.

تُقبل التعازي بتاريخ ۲۰۲٥/٣/٢٩ ابتداءً من الساعة ۱۰:۰۰ لغاية الساعة ۱۸:۰۰ في صالون كنيسة مار جرجس المارونية - أبلح وبتاريخ ۲۰۲٥/٣/٣٠ ابتداءً من الساعة ۱۱:۰۰ لغاية الساعة ۱۸:۰۰ في صالون كنيسة سيدة الانتقال للروم الملكيين الكاثوليك - الأشرفية - شارع الغزالية.