توفي بتاريخ 15 / 5 / 2019 النقيب المتقاعد خالد شعبان من ضباط الجيش اللبناني والد الرقيب اول عبد الرحمن شعبان من اللواء اللوجستي.

يقام المأتم بتاريخ 25 / 5 / 2019 بعد صلاة الظهر في مسجد مشحا - عكار، ويوارى الثرى في جبانة البلدة المذكورة.

تُقبل التعازي قبل الدفن وبعده ولمدة ثلاثة أيام في قاعة المبرة - ساحة البلدة المذكورة أعلاه.