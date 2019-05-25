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Published by lebarmy3 on سبت, 05/25/2019 - 16:04
توفي بتاريخ 15 / 5 / 2019 النقيب المتقاعد خالد شعبان من ضباط الجيش اللبناني والد الرقيب اول عبد الرحمن شعبان من اللواء اللوجستي.
توفي بتاريخ 15 / 5 / 2019 النقيب المتقاعد خالد شعبان من ضباط الجيش اللبناني والد الرقيب اول عبد الرحمن شعبان من اللواء اللوجستي.
يقام المأتم بتاريخ 25 / 5 / 2019 بعد صلاة الظهر في مسجد مشحا - عكار، ويوارى الثرى في جبانة البلدة المذكورة.
تُقبل التعازي قبل الدفن وبعده ولمدة ثلاثة أيام في قاعة المبرة - ساحة البلدة المذكورة أعلاه.
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Date:
السبت, مايو 25, 2019