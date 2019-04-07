توفي بتاريخ 3 / 7 / 2019 النقيب المتقاعد شديد يعقوب من ضباط الجيش اللبناني.

ينقل الجثمان بتاريخ 5 / 7 / 2019 الساعة 9,00 من المستشفى العسكري المركزي إلى بلدة بيت لهيا – راشيا حيث يقام المأتم بالتاريخ ذاته الساعة 16,00 في كنيسة مار الياس الرعائية – بيت لهيا.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده إبتداءً من الساعة 11,00 ولغاية الساعة في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه وبتاريخ 4 / 7 / 2019 إبتداءً من الساعة 11,00 ولغاية الساعة 18,00 وبتاريخ 6 / 7 / 2019 إبتداءً من الساعة 11,00 ولغاية الساعة 17,00 في صالون كنيسة مار شربل – الفنار.