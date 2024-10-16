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Published by lebarmy2 on أربعاء, 10/16/2024 - 12:16
توفي بتاريخ ٢٠٢٤/١٠/١٤ النقيب المتقاعد عيد حبيب (٨٣٠٤٠٩) من ضباط الجيش اللبناني.
توفي بتاريخ ٢٠٢٤/١٠/١٤ النقيب المتقاعد عيد حبيب (٨٣٠٤٠٩) من ضباط الجيش اللبناني.
ينقل الجثمان بتاريخ ٢٠٢٤/١٠/١٦ الساعة ٧:٣٠ من مستشفى سرحال - الرابية، إلى كنيسة مار الياس للروم الأرثوذكس الرابية - المطيلب حيث يقام المأتم بالتاريخ نفسه الساعة ١٢:٠٠، ويوارى الثرى في مدافن العائلة في عين حرشه - البقاع الغربي.
تقبل التعازي بتاريخ ٢٠٢٤/١٠/١٥ ابتداءً من الساعة ١١:٠٠ لغاية الساعة ١٨:٠٠ وبتاريخ ٢٠٢٤/١٠/١٦ قبل الدفن ابتداءً من الساعة ١١:٠٠ في الكنيسة المذكورة أعلاه وبتاريخ ٢٠٢٤/١٠/١٧ ابتداءً من الساعة ١١:٠٠ لغاية الساعة ١٨:٠٠ في صالة كنيسة مار مخايل - عين حرشه وبتاريخ ٢٠٢٤/١٠/١٨ ابتداءً من الساعة ١١:٠٠ لغاية الساعة ١٨:٠٠ في كنيسة مار الياس للروم الأرثوذكس الرابية - المطيلب.
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Date:
الاثنين, أكتوبر 14, 2024