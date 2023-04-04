توفي بتاريخ 4 / 4 / 2023 النقيب المتقاعد فواز ابو رزق من ضباط الجيش اللبناني والد الرائد روبير ابو رزق من الشرطة العسكرية.

ينقل الجثمان بتاريخ 5 / 4 / 2023 الساعة 8.00 من المستشفى العسكري المركزي الى كنيسة القديس جاورجيوس للروم الأرثوذكس – الكفير – حاصبيا، حيث يقام المأتم بالتاريخ ذاته الساعة 13.00 في الكنيسة المذكورة.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده لغاية الساعة 19.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه وبتاريخ 6 / 4 / 2023 إبتداءً من الساعة 10.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون كنيسة سيدة الينبوع – البوشرية –قرب مدرسة العناية ، أو عبر الإتصال بالرائد روبير ابو رزق على رقم الهاتف : 399587 / 70.