توفي بتاريخ ٢٠٢٤/٨/٢٥ النقيب المتقاعد مفيد نصر (٨٣٠٤٦٥) من ضباط الجيش اللبناني.

ينقل الجثمان بتاريخ ٢٠٢٤/٨/٢٦ الساعة ٨:٠٠ من مستشفى عين وزين، إلى بلدته كفرفاقود - قاعة البيت الريفي - الشوف حيث يقام المأتم بالتاريخ ذاته الساعة ١٢:٠٠ ويوارى الثرى في مدافن العائلة.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتاريخي ٢٧ و٢٠٢٤/٨/٢٨ ابتداءً من الساعة ١٦:٠٠ لغاية الساعة ١٩:٠٠، في القاعة المذكورة أعلاه.