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Published by lebarmy16 on أحد, 08/25/2024 - 23:13
توفي بتاريخ ٢٠٢٤/٨/٢٥ النقيب المتقاعد مفيد نصر (٨٣٠٤٦٥) من ضباط الجيش اللبناني.
توفي بتاريخ ٢٠٢٤/٨/٢٥ النقيب المتقاعد مفيد نصر (٨٣٠٤٦٥) من ضباط الجيش اللبناني.
ينقل الجثمان بتاريخ ٢٠٢٤/٨/٢٦ الساعة ٨:٠٠ من مستشفى عين وزين، إلى بلدته كفرفاقود - قاعة البيت الريفي - الشوف حيث يقام المأتم بالتاريخ ذاته الساعة ١٢:٠٠ ويوارى الثرى في مدافن العائلة.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتاريخي ٢٧ و٢٠٢٤/٨/٢٨ ابتداءً من الساعة ١٦:٠٠ لغاية الساعة ١٩:٠٠، في القاعة المذكورة أعلاه.
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Date:
الأحد, أغسطس 25, 2024