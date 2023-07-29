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Published by lebarmy3 on سبت, 07/29/2023 - 18:30
توفي بتاريخ 28 / 7 / 2023 النقيب المتقاعد مكرم عبد الصمد 910013 من ضبّاط الجيش اللبناني.
يُنقل الجثمان بتاريخ 30 / 7 / 2023 الساعة 8.30 من مستشفى عين وزين إلى بلدته دار عماطور، حيث يقام المأتم بالتاريخ ذاته الساعة 12.00.
تُقبل التعازي بعد الدفن ابتداءً من الساعة 18.00 ولغاية الساعة 20.00 وبتاريخ 6 / 8 / 2023 ابتداءً من الساعة 10.00 ولغاية الساعة 12.00 في البلدة المذكورة أعلاه، أو عبر الإتصال على أحد الأرقام التالية:
- زوجته: 81/645108.
- إبنه: 70/778987.
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Date:
السبت, يوليو 29, 2023