توفي بتاريخ 28 / 7 / 2023 النقيب المتقاعد مكرم عبد الصمد 910013 من ضبّاط الجيش اللبناني.

يُنقل الجثمان بتاريخ 30 / 7 / 2023 الساعة 8.30 من مستشفى عين وزين إلى بلدته دار عماطور، حيث يقام المأتم بالتاريخ ذاته الساعة 12.00.

تُقبل التعازي بعد الدفن ابتداءً من الساعة 18.00 ولغاية الساعة 20.00 وبتاريخ 6 / 8 / 2023 ابتداءً من الساعة 10.00 ولغاية الساعة 12.00 في البلدة المذكورة أعلاه، أو عبر الإتصال على أحد الأرقام التالية:

- زوجته: 81/645108.

- إبنه: 70/778987.