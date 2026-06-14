توفي يوم الأحد بتاريخ ٢٠٢٦/٦/١٤ النقيب المتقاعد موسى الطويل (۹۲۰۱۹۸) من ضباط الجيش اللبناني.

يُنقل الجثمان يوم الإثنين بتاريخ ٢٠٢٦/٦/١٥ الساعة ٩.٠٠ من مستشفى جبل لبنان إلى كنيسة مار يوحنا المعمدان - حكر الشيخ طابا - عكار حيث يُقام المأتم الساعة ١٧.٠٠.

تُقبل التعازي قبل الدفن وبعده ويوم الثلاثاء بتاريخ ٢٠٢٦/٦/١٦ ابتداءً من الساعة ١٠.٠٠ ولغاية الساعة ١٣.٠٠ ومن الساعة ١٥.٠٠ ولغاية الساعة ١٨.٠٠ في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، ويوم الأربعاء بتاريخ ٢٠٢٦/٦/١٧ الساعة ١٣.٠٠ ولغاية الساعة ۱۸.۰۰ في صالون كنيسة مار جرجس للروم الأرثوذكس - جديدة - المتن.