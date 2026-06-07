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Published by lebarmy12 on أحد, 06/07/2026 - 08:38
استشهد يوم السبت بتاريخ ۲۰۲٦/٦/٦ النقيب ايلي الخوري من لواء المشاة السابع، جرّاء استهدافه بغارة إسرائيلية معادية على طريق الخردلي - كفرتبنيت (النبطية).
استشهد يوم السبت بتاريخ ۲۰۲٦/٦/٦ النقيب ايلي الخوري من لواء المشاة السابع، جرّاء استهدافه بغارة إسرائيلية معادية على طريق الخردلي - كفرتبنيت (النبطية).
يُنقل الجثمان يوم الإثنين بتاريخ ٢٠٢٦/٦/٨ الساعة ۱۰.۰٠ من أمام المستشفى العسكري المركزي إلى بلدته كفرجرة - جزين حيث يُقام المأتم الساعة ١٦.٣٠ في كنيسة مار يوحنا المعمدان الكائنة في البلدة المذكورة.
تُقبل التعازي يوم الأحد بتاريخ ۲۰۲٦/٦/٧ ابتداءً من الساعة ۱۱.۰۰ ولغاية الساعة ۱۹.۰۰ ويوم الإثنين بتاريخ ٢٠٢٦/٦/٨ قبل الدفن ابتداءً من الساعة ١١.٠٠ وبعده لغاية الساعة ١٩.٠٠، ويوم الثلاثاء بتاريخ ۲۰۲٦/٦/٩ ابتداءً من الساعة ١٤.٠٠ ولغاية الساعة ۱۹.۰۰ في صالون الكنيسة المذكورة.
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Date:
الأحد, يونيو 7, 2026