استشهد يوم السبت بتاريخ ۲۰۲٦/٦/٦ النقيب ايلي الخوري من لواء المشاة السابع، جرّاء استهدافه بغارة إسرائيلية معادية على طريق الخردلي - كفرتبنيت (النبطية).

يُنقل الجثمان يوم الإثنين بتاريخ ٢٠٢٦/٦/٨ الساعة ۱۰.۰٠ من أمام المستشفى العسكري المركزي إلى بلدته كفرجرة - جزين حيث يُقام المأتم الساعة ١٦.٣٠ في كنيسة مار يوحنا المعمدان الكائنة في البلدة المذكورة.

تُقبل التعازي يوم الأحد بتاريخ ۲۰۲٦/٦/٧ ابتداءً من الساعة ۱۱.۰۰ ولغاية الساعة ۱۹.۰۰ ويوم الإثنين بتاريخ ٢٠٢٦/٦/٨ قبل الدفن ابتداءً من الساعة ١١.٠٠ وبعده لغاية الساعة ١٩.٠٠، ويوم الثلاثاء بتاريخ ۲۰۲٦/٦/٩ ابتداءً من الساعة ١٤.٠٠ ولغاية الساعة ۱۹.۰۰ في صالون الكنيسة المذكورة.