إستشهد بتاريخ 17 / 9 / 2022 النقيب جورج طربيه من فوج المغاوير.

ينقل الجثمان بتاريخ 19 / 9 / 2022 الساعة 10.00 من المستشفى العسكري المركزي إلى كنيسة مار سابا – مجدل العاقورة حيث يقام المأتم الساعة 16.00 في الكنيسة المذكورة.

تقبل التعازي بتاريخ 18 / 9 / 2022 إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 18.00 في كنيسة مار عبدا – بلاط – جبيل وبتاريخ 19 / 9 / 2022 قبل الدفن إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة16.00 في كنيسة مار سابا – مجدل العاقورة وبتاريخ 20 / 9 / 2022 إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 18.00 في كنيسة مار عبدا – بلاط – جبيل، أو عبر الإتصال على أحد أرقام الهواتف التالية: