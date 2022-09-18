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Published by lebarmy13 on أحد, 09/18/2022 - 12:22
إستشهد بتاريخ 17 / 9 / 2022 النقيب جورج طربيه من فوج المغاوير.
ينقل الجثمان بتاريخ 19 / 9 / 2022 الساعة 10.00 من المستشفى العسكري المركزي إلى كنيسة مار سابا – مجدل العاقورة حيث يقام المأتم الساعة 16.00 في الكنيسة المذكورة.
تقبل التعازي بتاريخ 18 / 9 / 2022 إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 18.00 في كنيسة مار عبدا – بلاط – جبيل وبتاريخ 19 / 9 / 2022 قبل الدفن إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة16.00 في كنيسة مار سابا – مجدل العاقورة وبتاريخ 20 / 9 / 2022 إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 18.00 في كنيسة مار عبدا – بلاط – جبيل، أو عبر الإتصال على أحد أرقام الهواتف التالية:
- زوجته : 136133 / 70.
- والده: 580723 / 70.
- والدته: 258188 / 70.
- شقيقه الرقيب أول جوليان طربيه : 951319 / 71.
- شقيقته: 161782/ 70.
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Date:
الأحد, سبتمبر 18, 2022