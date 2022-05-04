توفي بتاريخ 5 / 4 / 2022 النقيب روي القصيفي من الطبابة العسكرية.

ينقل الجثمان بتاريخ 6 / 4 / 2022 الساعة 9.30 من المستشفى سيدة المعونات – جبيل إلى كنيسة الروح القدس بشلي – جبيل حيث يقام المأتم بالتاريخ نفسه الساعة 15.00 ويوارى الثرى في مدافن العائلة.

تقبل التعازي بتاريخي 5و6 / 4 / 2022 إبتداءً من الساعة 10.00 ولغاية الساعة 19.00 وبتاريخ 7 / 4 / 2022 إبتداءً من الساعة 14.00 ولغاية الساعة 19.00 وتختتم القداس الثالث في صالون الكنيسة المذكورة اعلاه.