توفي بتاريخ 19 / 1 / 2019 النقيب نجيب رزق من ضباط الجيش اللبناني والد العميد المهندس جورج رزق من الطبابة العسكرية ووالد زوجة العميد الطيار نعيم سليلاتي من مديرية المخابرات.

يُنقل الجثمان بتاريخ 20 / 1 / 2019 الساعة 8.30 من المستشفى العسكري المركزي إلى بلدة القاع – بعلبك حيث يقام المأتم بالتاريخ ذاته الساعة 14.00 في كنيسة مار الياس – القاع.

تُقبل التعازي قبل الدفن وبعده في صالون كنيسة مار الياس – القاع وبتاريخي 21 و 22 / 1 / 2019 إبتداءً من الساعة 14.00 ولغاية الساعة 19.00 في كنيسة سانت ريتا – جديدة المتن.