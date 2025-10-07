توفي يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٠٢٥/١٠/٧ الوزير السابق العميد الركن المتقاعد بانوس منجيان (٧٥٠٠٥٤) من ضباط الجيش اللبناني.

يُنقل الجثمان يوم الخميس بتاريخ ٢٠٢٥/١٠/٩ الساعة ۹,۰۰ من المستشفى العسكري المركزي إلى كنيسة القديس بوغوص للأرمن الأرثوذكس في عنجر حيث يُقام المأتم الساعة ١٤,٠٠ ويُوارى الثرى في مدافن العائلة.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده اعتبارًا من الساعة ۱۱,۰۰ لغاية الساعة ۱۸,۰۰ في صالون الكنيسة (كالوست كولبنكيان) ويوم الجمعة بتاريخ ۲۰۲٥/١٠/١٠ اعتبارًا من الساعة ۱۱,۰۰ لغاية الساعة ۱۸,۰۰ في الكنيسة المذكورة أعلاه ويوم السبت بتاريخ ٢٠٢٥/١٠/١١ اعتبارًا من الساعة ۱۱,۰۰ لغاية الساعة ۱۸,۰۰ في صالة مطرانية الأرمن الأرثوذكس (يرتشو صامويليان) - برج حمود.