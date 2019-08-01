توفي في المهجر بتاريخ 28 / 12 / 2018 الوزير والنائب السابق اللواء الركن المتقاعد ادكار معلوف ( عضو المجلس العسكري السابق) من ضباط الجيش اللبناني.

يصل الجثمان الى مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت بتاريخ 9 / 1 / 2019 الساعة 16,30 على متن طيران الشرق الأوسط الرحلة رقم (214) قادمة من جنيف، ثم ينقل بعدها الى المستشفى العسكري المركزي، ثم ينقل بتاريخ 10 / 1 / 2019 الساعة 9,30 من أمام المستشفى المذكور الى مطرانية الروم الملكيين – المتحف حيث يقام المأتم الساعة 12,00، وبعدها ينقل الجثمان الساعة 14,00 الى كنيسة سيدة النياح – كفرعقاب حيث تقام صلاة وضع البخور، ويوارى الثرى في مدافن العائلة.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتاريخي 11 و 12 / 1 / 2019 إبتداءً من الساعة 11,00 ولغاية الساعة 18,00 في مطرانية الروم الملكيين – المتحف وبتاريخ 13 / 1 / 2019 إبتداءً من الساعة 11,00 ولغاية الساعة 18,00 في كنيسة سيدة النياح كفرعقاب.