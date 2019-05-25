توفي بتاريخ 25 / 5 / 2019 الوزير والنائب السابق اللواء المتقاعد سامي الخطيب من ضباط الجيش اللبناني.

يُنقل جثمان الفقيد بتاريخ 26 / 5 / 2019 الساعة 8.00 من منزله الكائن في بيروت - قريطم قرب مدرسة الكوليج إلى مسقط رأسه في بلدة جب جنين حيث يقام المأتم بالتاريخ نفسه بعد صلاة الظهر في مسجد عمر بن الخطاب ويوارى الثرى في جبانة البلدة المذكورة.

تُقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتاريخي 27 و 28 / 5 / 2019 في دار الفقيد - بلدة جب جنين، وبتاريخي 30 و 31 / 5 / 2019 إبتداءً من الساعة 14.00 ولغاية الساعة 19.00 في مسجد محمد الأمين - بيروت.

