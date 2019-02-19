اليوم الأول لزيارة قائد الجيش العماد جوزاف عون إلى دولة قبرص

الاثنين, 18 آذار 2019

وصل قائد الجيش العماد جوزاف عون إلى مقر قيادة الحرس الوطني في نيقوسيا، حيث كان في استقباله قائد الحرس الوطني الجنرال إيليا ليونتاريس وعدد من الضباط، وأقيم له استقبال رسمي، استعرض خلاله ثلّة من الجنود الذين قدّموا له التحية.

بعدها، التقى العماد عون نظيره القبرصي في مكتبه، ثم عُقد اجتماع موسّع بحضور ضباط من الجانبين، تمَّ خلاله عرض مفصّل عن الوضع الجيوسياسي للدولة القبرصية والتحديات التي تواجهها على مختلف الصعد، إضافة إلى أزمة النازحين السوريين التي يعاني منها البلدان.

كما بحث الجانبان مسألة الحدود البحرية وتعزيز العلاقات العسكرية المشتركة، ومنها إجراء تدريبات عسكرية تشترك فيها القوى البحرية والجوية من الجيشين، ومشاركة وحدات قبرصية في تمارين عسكرية مع وحدات لبنانية في لبنان. وفي الختام، وقّع العماد عون على السجل الذهبي، وجرى تبادل للدروع التذكارية.

ثم انتقل العماد عون والوفد المرافق إلى وزراة الدفاع، حيث التقى وزير الدفاع سافاس انجيليدس بحضور سفيرة لبنان في قبرص السيدة كلود الحجل وعدد من الضباط. ونوّه انجيليدس بالعلاقات التي تربط لبنان بقبرص مؤكّداً ضرورة تمتينها وتطويرها، وتطرّق البحث إلى سبل تعزيز العلاقة وكيفية مواجهة التحديات المشتركة لاسيما قضية النزوح السوري.

وبعد تبادل الدروع التذكارية، انتقل العماد عون إلى مدافن الشهداء برفقة نظيره الجنرال ليونتاريس حيث وضع إكليلاً من الزهر.

أما المحطة الأخيرة في اليوم الأول للزيارة، فكانت في ثكنة القوات الخاصة في منطقة ستافروفوني، حيث استمع العماد عون إلى إيجاز عن المهمات التي تقوم بها الوحدات الخاصة، والتي نفّذت في وقت لاحق مناورة عسكرية بالذخيرة الحيّة بحضور العماد عون والجنرال ليونتاريس والوفد العسكري المرافق.