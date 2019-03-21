انتهاء التحقيقات في العملية التي نفّذها الإرهابي عبد الرحمن مبسوط

الاثنين, 24 حزيران 2019

صدر عن قيادة الجيش- مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخه، أنهت مديرية المخابرات في الجيش اللبناني تحقيقاتها في العملية التي نفّذها الإرهابي عبد الرحمن مبسوط بتاريخ 3 / 6 /2019 في عدّة أحياء في مدينة طرابلس، والتي أدت إلى استشهاد أربعة عسكريين وإصابة عدد من المدنيين، بالإضافة إلى تضرر عدد من الأبنية والآليات العسكرية والمدنية. وبنتيجة التحقيقات، أحالت المديرية المذكورة إلى القضاء المختص 12 موقوفاً لديهم ارتباطات بالإرهابي القتيل وبالعملية التي نفّذها.