انطلاق حملة تلقيح العسكريين ضد فيروس كوفيد-١٩ على جميع الأراضي اللبنانية

الخميس, 08 نيسان 2021

انطلقت صباح اليوم حملة تلقيح العسكريين ضد فيروس كوفيد-١٩ في واحد وعشرين مركزًا تابعًا للطبابة العسكرية على جميع الأراضي اللبنانية، وفقًا لجدول الأولويات الذي وضعته لجنة إدارة عملية التلقيح ضد الفيروس.

وبعد تلقي قائد الجيش العماد جوزاف عون اللقاح، إلى جانب أعضاء المجلس العسكري وعدد من الضباط والعسكريين، حث عناصر المؤسسة على القيام بذلك، باعتبار اللقاح وسيلةً ضروريةً لحمايتهم وعائلاتهم، والحد من انتشار جائحة كورونا، داعيًا إلى الاستمرار في التقيد بإجراءات الوقاية.