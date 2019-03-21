برادات منزلية لصالح الجيش لعام 2019

الأربعاء, 11 كانون الأول 2019

مناقصة عامة
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الساعة العاشرة من نهار الإثنين الواقع في 30 / 12 / 2019 تجري وزارة الدفاع الوطني – المديرية العامة للإدارة- مصلحة الهندسة في قاعة المناقصات الكائنة في مبنى عفيف معيقل – أول طريق الحدت مناقصة عامة لتلزيم: برادات منزلية لصالح الجيش لعام 2019.

 

موضوع دفتر الشروط الخاص رقم 2474/ م ع إ / م ه  تاريخ 20 / 11 / 2019.
يمكن لمن يرغب الإشتراك في المناقصة العامة هذه الإطلاع على دفتر الشروط الخاص في المديرية العامة  للإدارة – مصلحة الهندسة في مبنى عفيف معيقل خلال أوقات الدوام الرسمي.

 

ترسل العروض بالبريد المضمون المغفل الى العنوان التالي:

وزارة الدفاع الوطني – المديرية العامة للإدارة - مصلحة المالية - مكتب عقد النفقات – اليرزة.
يجب أن تصل عروض  المتعهدين قبل الساعة الثانية عشرة من آخر يوم عمل يسبق اليوم المحدد للتلزيم.   