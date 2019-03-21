برنامج سباق "منمشي تنتذكّر"

الخميس, 29 آب 2019

تدعو قيادة الجيش - مديرية التوجيه، الراغبين من المدنيين، العسكريين وعائلاتهم، (ذكوراً وإناثاً)، ممن أعمارهم أربعة عشر سنة وما فوق، إلى الإشتراك في سباق "منمشي تنتذكّر" لمناسبة الذكرى الثانية لانتصار الجيش على الإرهاب في معركة فجر الجرود، حيث سيشارك في السباق المذكور عداؤون من الجيش والأجهزة الأمنية، والصليب الأحمر اللبناني، وفريق من قوات الأمم المتحدة المؤقتة العاملة في لبنان، إضافة إلى فرق من الاتحادات والجمعيات الرياضية، الأهلية، الكشفية، الأندية المدنية، الجامعات والمدارس.

الالتحاق: بتاريخ 31 /8 /2019 الساعة 18.00 في جوار التركمان بشري، ومن ثمّ إيجاز عن السباق الساعة 19.00، يليه سهرة نار وحفل عشاء قروي الساعة 20.00.

الانطلاق: يوم الأحد الواقع فيه 1/ 9/ 2019، الساعة 06.00 صباحاً.

اللباس: مدني رياضي مع حقيبة ظهر ومطرة مياه.

المسلك: انطلاقاً من جوار التركمان بشري، مروراً بضهر القضيب، القرنة السوداء، وادي غبيري، جوار حرف البقر، العمّورية، أبو شريح وصولاً إلى نبع السواقي ـــ الضنية.

توزيع الكؤوس والميدليات: بتاريخ 1/ 9/ 2019 في السواقي ــ الضنية يليه حفل غداء قروي.



ملاحظة: لمزيد من الاستفسار عن موضوع السباق الاتصال على:

رقمي الهاتف: 213153 /06 ـــ 213164/ 06

البريد الالكتروني:mnemchi.tanetzakar@gmail.com