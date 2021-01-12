مناقصة عامة

========

الساعة الحادية عشرة من نهار الأربعاء الواقع في 26 / 5 / 2021 تجري وزارة الدفاع الوطني– المديرية العامة للإدارة - مصلحة العتاد في قاعة المناقصات الكائنة في مبنى عفيف معيقل – أول طريق الحدت مناقصة عامة لتلزيم : مادة بنزين الطيران لصالح القوات الجوية العام .

موضوع دفتر الشروط الخاص رقم 3/ م ع إ / م ع /1 تاريخ 24/2/2021.

يمكن لمن يرغب الإشتراك في المناقصات العامة هذه الإطلاع على دفاتر الشروط الخاص في المديرية العامة للإدارة – مصلحة العتاد في مبنى عفيف معيقل خلال أوقات الدوام الرسمي.

ترسل العروض بالبريد المضمون المغفل الى العنوان التالي:

وزارة الدفاع الوطني – المديرية العامة للإدارة - مصلحة المالية - مكتب عقد النفقات – اليرزة.

يجب أن تصل عروض المتعهدين قبل الساعة الثانية عشرة من آخر يوم عمل يسبق اليوم المحدد للتلزيم.