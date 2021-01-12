مناقصة عامة

الساعة التاسعة من نهار الثلاثاء الواقع في 13 /4/ 2021 تجري وزارة الدفاع الوطني– المديرية العامة للإدارة- مصلحة العتاد في قاعة المناقصات الكائنة في مبنى عفيف معيقل – أول طريق الحدت مناقصة عامة لتلزيم: بنزين طيران لصالح القوات الجوية.

موضوع دفتر الشروط الخاص رقم 3/ م ع إ / م ع /1 تاريخ 24 /2 /2021.

يمكن لمن يرغب الإشتراك في المناقصة العامة هذه الإطلاع على دفتر الشروط الخاص في المديرية العامة للإدارة – مصلحة العتاد في مبنى عفيف معيقل خلال أوقات الدوام الرسمي.

ترسل العروض بالبريد المضمون المغفل الى العنوان التالي:

وزارة الدفاع الوطني – المديرية العامة للإدارة - مصلحة المالية - مكتب عقد النفقات – اليرزة.

يجب أن تصل عروض المتعهدين قبل الساعة الثانية عشرة من آخر يوم عمل يسبق اليوم المحدد للتلزيم.