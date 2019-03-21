بيان توعية للمواطنين لمناسبة إطلاق الحملة الوطنية التذكيرية للتوعية من مخاطر الألغام والقنابل العنقودية والذخائر غير المنفجرة

الاثنين, 01 نيسان 2019

صدر عن قيادة الجيش- مديرية التوجيه البيان الآتي:

تفادياً لتعرّض المواطنين لإصابات ناجمة عن انفجار ألغام وقنابل عنقودية وأجسام مشبوهة، تذكّر هذه القيادة المواطنين بأنّ الذخائر المذكورة هي متعددة الأشكال والأحجام، وقد تكون مموّهة بطرق مختلفة ومنتشرة عشوائياً في الأراضي التي شهدت أعمالاً حربية. وحرصاً على السلامة العامة، تدعو قيادة الجيش المواطنين إلى التقيد بالإرشادات والتوجيهات الآتية:

- عدم الإقتراب من الأماكن المشبوهة.

- الإلتزام بإرشادات التحذير وعدم نزعها أو محاولة الدخول إلى البقع المسيّجة.

- عدم لمس الألغام والقنابل العنقودية والأجسام المشبوهة والذخائر غير المنفجرة، أو العبث بها.

- عدم سلوك الطرقات غير الآمنة، والإلتزام دائماً بالطرقات المعبدة.

- الإلتزام دائماً بقواعد الحيطة والأمان لأن عدم وجود دلائل أو إشارات لا يعني عدم وجود أجسام خطرة.

كما تدعوهم عند مصادفتهم لغماً أو أي جسم غريب، إبلاغ أقرب مركز عسكري أو الإتصال بأركان الجيش للعمليات – المركز اللبناني للأعمال المتعلقة بالألغام على رقمي الهاتف 956143 /05 أو 956193 /05 أو على الرقم 1701 موزع وزارة الدفاع الوطني.