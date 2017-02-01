بيان حول الإجتماع الثلاثي في الناقورة

الاثنين, 13 شباط 2017

صدر عن قيادة الجيش- مديرية التوجيه، البيان الآتي:

عُقد بتاريخ 13 /2 /2017 الساعة 9.30، الاجتماع الثلاثي الدوري في رأس الناقورة برئاسة قائد قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان الجنرال مايكل بيري، وحضور وفد من ضباط الجيش اللبناني برئاسة منسّق الحكومة اللبنانية لدى هذه القوات العميد الركن محمد جانبيه، تمّت خلاله مناقشة المواضيع المتعلّقة بتطبيق القرار 1701، والحوادث الحاصلة خلال الفترة الأخيرة في منطقة جنوب الليطاني.

عرض الجانب اللبناني الخروقات البرية والبحرية والجوية للعدو الإسرائيلي وطالب بوقفها فوراً، كما طالب بانسحاب العدو الإسرائيلي من شمال الغجر، ثم ركّز على موضوع مناطق التحفظ وبخاصة عند بئر شعيب في بليدا وكذلك في العديسة، وطالب بالإنسحاب الفوري منها كونها أراضي لبنانية تقع بين الخط الأزرق وخط الحدود الدولية، وركّز على أن لبنان يحترم الخط الأزرق، ولكنه يطالب في الوقت نفسه بالعودة إلى الحدود الدولية، خصوصاً أن الفقرة الخامسة من القرار 1701 تنصّ على تأييد مجلس الأمن بشدّة الحفاظ على سلامة أراضي لبنان وسيادته واستقلاله السياسي، داخل حدوده المعترف بها دولياً، وفق ما ورد في اتفاق الهدنة العامة بين العدو الإسرائيلي ولبنان بتاريخ 23 آذار العام 1949.

من جهته، شدّد الجنرال بيري على ضرورة الإلتزام بترتيبات التنسيق والارتباط، وأكّد أن المحافظة على الاستقرار هي مسؤولية الجانبين، وأن القوات الدولية جاهزة للمساعدة على ذلك.