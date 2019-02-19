بيان صادر عن المكتب الإعلامي لمعالي وزير الدفاع الوطني الياس بو صعب حول ما ورد في نشرة أخبار قناة الجديد المسائية بتاريخ 7 /3 /2019

الجمعة, 08 آذار 2019

إن معالي وزير الدفاع الوطني الياس بو صعب يؤكد على تضامنه الكامل مع الإعلامي آدم شمس الدين ووسائل الإعلام والإعلاميين كافة وعلى حق التعبير المقدس وعلى الحريات المكفولة في الدستور وسائر القوانين ذات الصلة، وفي ما خص الحكم الغيابي الصادر عن القاضي العسكري المنفرد في جبل لبنان بحق الإعلامي شمس الدين، يؤكد أنّه ليس هناك أي قرار سياسي بالتعرض للحريات الإعلامية بأنواعها كافة عبر المحاكم العسكرية، كما أنّ هنالك طرق قضائية عدّة للطعن بهذا القرار وسيتابع الوزير شخصياً هذا الموضوع ضمن صلاحيته لمعالجة هذه القضيّة انطلاقاً من قناعته الشخصية بأن القضاء المدني هو صاحب الاختصاص للبت بمواضيع مماثلة، علماً أنه سبق للمحكمة العسكرية الدائمة أن أصدرت قرارات عدّة تتعلق بالتعرض لسمعة المؤسسات العسكرية والأمنية من قِبل إعلاميين وصحافيين بحيث أعلنت فيها عدم الاختصاص وأحالت هذه الملفات إلى المرجع القضائي المختص مما يعني أن التعرّض لها أتى في غير مكانه.

وفي المقابل يهيب بو صعب بوسائل الإعلام كافة التعاطي بمهنية ومسؤولية تجاه القضايا التي تمس بالمؤسسات العسكرية والأمنية وأجهزتها كافة لأن الضرر في هذه الحالة لا يطال هذه المؤسسات فحسب بل ينسحب على الوطن بشكل عام، علماً أن ذلك لا يعني أنه غير مسموح على الإعلاميين أن يتناولوا أي خبر يتعلق بالمؤسسات العسكرية والأمنية بل يجب أن يبقى التعاطي على قدر المسؤولية لأننا نرفض أي تجنّي يطال المؤسسات المذكورة مهما كان نوعه.