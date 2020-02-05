بيان نفي حول صحّة أخبار تتعلق بالمؤسسة العسكرية

الأحد, 15 آذار 2020

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

تداول بعض وسائل الإعلام، المواقع الالكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، خبراً يزعم أن الجيش سيقيم حواجز اعتباراً من الغد لوقف عمل الباصات على الطرقات، وآخر يزعم أن مروحيات تابعة للجيش ستقوم برش مبيدات ضد فيروس كورونا.

يهمّ قيادة الجيش أن تنفي صحة هذه الأخبار جملةً وتفصيلاً، وتدعو هذه المواقع إلى توخّي الدقة وعدم نشر أية معلومات أو أخبار تتعلق بالمؤسسة العسكرية قبل العودة إليها، كما تدعو المواطنين إلى دخول الموقع الرسمي للجيش اللبناني على شبكة الإنترنت للحصول على المعلومات الصحيحة.