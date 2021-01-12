بيع ثلاث طوافات نوع (Sikorsky) مع قطع البدل العائدة لها

الثلاثاء, 10 آب 2021

الساعة العاشرة من نهار الخميس الواقع في 12 /8 /2021 تجري وزارة الدفاع الوطني– المديرية العامة للإدارة مصلحة العتاد في قاعة المناقصات الكائنة في مبنى عفيف معيقل – أول طريق الحدت مزايدة عامة :لبيع ثلاث طوافات نوع (Sikorsky) مع قطع البدل العائدة لها.

 

موضوع دفتر الشروط الخاص رقم 11/ م ع إ / م ع /1 تاريخ 18 /3 /2021.

يمكن لمن يرغب الإشتراك في المزايدة العامة  هذه الإطلاع على دفتري الشروط الخاصة في المديرية العامة  للإدارة مصلحة العتاد في مبنى عفيف معيقل خلال أوقات الدوام الرسمي .

 

ترسل العروض بالبريد المضمون المغفل الى العنوان التالي :وزارة الدفاع الوطني – المديرية العامة للإدارة - مصلحة المالية - مكتب عقد النفقات – اليرزة  يجب أن تصل عروض  المتعهدين قبل الساعة الثانية عشرة من آخر يوم عمل يسبق اليوم المحدد للتلزيم .

 