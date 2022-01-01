مزايدة عامة

الساعة التاسعة من نهار الثلاثاء الواقع في 8 /11 /2022 تجري وزارة الدفاع الوطني – المديرية العامة للإدارة- مصلحة العتاد في قاعة المناقصات الكائنة في مبنى عفيف معيقل – أول طريق الحدت مزايدة عامة: بيع خمس طائرات نوع ( Hawker Hunter ) مع قطع البدل العائدة لها.

موضوع دفتر الشروط الخاص رقم 14/ م ع إ / م ع /1 تاريخ 20 /7 /2022.

يمكن لمن يرغب الإشتراك في المزايدة العامة هذه الإطلاع على دفتر الشروط الخاص في المديرية العامة للإدارة – مصلحة العتاد في مبنى عفيف معيقل خلال أوقات الدوام الرسمي.

ترسل العروض بالبريد المضمون المغفل الى العنوان التالي:

وزارة الدفاع الوطني – المديرية العامة للإدارة - مصلحة المالية - مكتب عقد النفقات – اليرزة.

يجب أن تصل عروض المتعهدين قبل الساعة الثانية عشرة من آخر يوم عمل يسبق اليوم المحدد للمزايدة.