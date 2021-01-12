بيع خمس طائرات نوع (Hawker Hunter) مع قطع البدل العائدة لها.

مزايدة عامة

الساعة الحادية عشرة من نهار الثلاثاء الواقع في 11 /5 /2021 تجري وزارة الدفاع الوطني – المديرية العامة للإدارة مصلحة العتاد في قاعة المناقصات الكائنة في مبنى عفيف معيقل – أول طريق الحدت مزايدة عامة :

لبيع خمس طائرات نوع (Hawker Hunter) مع قطع البدل العائدة لها.

موضوع دفتر الشروط الخاص رقم 10/ م ع إ / م ع /1 تاريخ 18 /3 /2021.



يمكن لمن يرغب الإشتراك في المزايدة العامة هذه الإطلاع على دفتري الشروط الخاصة في المديرية العامة للإدارة مصلحة العتاد في مبنى عفيف معيقل خلال أوقات الدوام الرسمي .

ترسل العروض بالبريد المضمون المغفل الى العنوان التالي :

وزارة الدفاع الوطني – المديرية العامة للإدارة - مصلحة المالية - مكتب عقد النفقات – اليرزة .

يجب أن تصل عروض المتعهدين قبل الساعة الثانية عشرة من آخر يوم عمل يسبق اليوم المحدد للتلزيم .