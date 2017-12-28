الساعـة الرابعة عشرة من نهـار الاربعاء الواقـع في 28 /2 /2018 تجري وزارة الدفاع الوطني – المديريـة العامـة للإدارة- مصلحة العتاد في قاعة المناقصات الكائنة في مبنى عفيف معيقل – أول طريق الحدت مناقصة عامـة لتلزيـم: تأمين مادة كاز الطيران لصالح الجيش غب الطلب خلال العام 2018.

موضوع دفتر الشروط الخاص رقم 104/ م ع إ / م ع/1 تاريخ 8 /1 /2018.



يمكن لمن يرغب الإشتراك في المناقصة العامـة هذه الإطـلاع على دفتر الشروط الخاص في المديريـة العامـة للإدارة – مصلحة العتاد في مبنى عفيف معيقل خلال أوقات الدوام الرسمي.

ترسل العروض بالبريد المضمون المغفل الى العنوان التالي:

وزارة الدفاع الوطني – المديرية العامة للإدارة - مصلحة المالية - مكتب عقد النفقات – اليرزة .



يجب أن تصل عروض المتعهدين قبل الساعة الثانية عشرة من آخر يوم عمل يسبق اليوم المحدد للتلزيم.