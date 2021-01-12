مناقصة عامة

الساعة الحادية عشرة من نهار الأربعاء الواقع في 14 /4 /2021 تجري وزارة الدفاع الوطني – المديرية العامة للإدارة - مصلحة العتاد في قاعة المناقصات الكائنة في مبنى عفيف معيقل – أول طريق الحدت مناقصة عامة لتلزيم :

تأمين مادة كاز الطيران لصالح الجيش غب الطلب خلال العام 2021.

موضوع دفتر الشروط الخاص رقم 9/ م ع إ / م ع /1 تاريخ 11 /3 /2021.



يمكن لمن يرغب الإشتراك في المناقصات العامة هذه الإطلاع على دفاتر الشروط الخاصة في المديرية العامة للإدارة – مصلحة العتاد في مبنى عفيف معيقل خلال أوقات الدوام الرسمي .

ترسل العروض بالبريد المضمون المغفل الى العنوان التالي :

وزارة الدفاع الوطني – المديرية العامة للإدارة - مصلحة المالية - مكتب عقد النفقات – اليرزة .

يجب أن تصل عروض المتعهدين قبل الساعة الثانية عشرة من آخر يوم عمل يسبق اليوم المحدد للتلزيم .