تجديد دعوة المواطنين للتوجّه إلى المرفأ لتسلّم سياراتهم وبضائعهم

الاثنين, 21 أيلول 2020

صدر عن قيادة الجيش– مديرية التوجيه، البيان الآتي:

إلحاقاً ببيانها السابق، تجدد قيادة الجيش دعوة جميع المواطنين الذين لديهم بضائع ومستوعبات وسيارات في المرفأ إلى المبادرة لتسوية أوضاعها وتسلّمها وإخراجها، بعد التنسيق مع المديرية العامة للجمارك، اعتباراً من صباح اليوم الواقع فيه 21 / 9 / 2020 ولغاية نهار الإثنين بتاريخ 28 / 9 / 2020 ضمناً. وذلك تسهيلاً لمتابعة أعمال رفع الأنقاض وإزالة الركام من المرفأ.